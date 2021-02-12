Школьники Хабаровского края снова будут ездить в туры на поездах Фото: Правительство Хабаровского края

До пандемии в Хабаровском крае пользовались большой популярностью у школьников поездки в путешествия. Так, ребята полюбили туры на космодром «Восточный», промышленные поездки в Город юности, поездки в Верхнебуреинский район маршрутом «Чегдомын - край черного золота». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Ограничения из-за коронавируса затронули в прошлом году и туристские организации региона, хотя прошлой осенью запустился проект «Вагон знаний», где почти сто учеников съездили в железнодорожное путешествие по Приморью. В 2021 году такие туры пройдут в феврале и мае.

В этой связи, для проработки вопросов взаимодействия железной дороги и туристских организаций, в Хабаровске состоялся круглый стол. На встрече поговорили про реализацию проектов для школьников, в частности про организацию туров.

- Учитывая, что многие жители края предпочитают выезжать на летний отдых в соседнее Приморье именно по железной дороге, участники совещания обсудили перспективы привлечения пассажиров на дневной поезд сообщением «Хабаровск - Владивосток», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - На этот рейс планируется ввести скидки от 30% до 50% на покупку билетов.

Помимо организационных вопросов на круглом столе обсудили проект мультимодальной перевозки туристов в Хасанский район на туристические базы. На совещании принято решение, что туристические фирмы края сформируют и отправят в течение недели вопросы и предложения по успешному партнерству с железной дорогой.

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