Треть дальневосточников получает посылки на Почте России без паспорта

На всех отделениях Почты России строго соблюдаются противоэпидемические меры. Фото: Пресс-служба Почты России

Цифровые технологии позволяют сократить время обслуживания и сроки доставки корреспонденции. Как рассказали в пресс-службе Почты России, по упрощенной технологии в 2020 году было получено 14 миллионов посылок и писем.

- Сегодня два миллиона жителей Дальнего Востока получают свою почту по упрощенной технологии. Это один из самых востребованных сервисов. Он позволил в пять раз сократить время обслуживания в почтовом отделении, - отметил Максим Костин, директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России.

В прошлом году в регионах Дальнего Востока Почта России подключила 76 государственных организаций, судов, банков к электронной почтовой доставке. Это позволяет клиентам после подключения электронного сервиса не приходить за письмами в традиционном конверте. Уведомления поступают на мобильный, а сами письма в любой момент можно прочитать в личном кабинете пользователя в мобильном приложении Почты России или на сайте «Госуслуги». В 2020 году через электронную почтовую систему компания доставила жителям Дальнего Востока более 1 миллиона электронных заказных писем, в 10 раз больше, чем в 2019 году.

В почтовых отделениях создана современная, максимально комфортная для клиентов и сотрудников обстановка. Фото: Пресс-служба Почты России

- Мы поставили задачу выйти на срок доставки порядка пяти дней между всеми городами России. Сейчас этот показатель составляет 3-7 дней между городами с развитой транспортной инфраструктурой, - отметил Максим Костин.

Кроме того, по всему Дальнему Востоку Почта России обновила автопарк. В 2021 году придут еще 365 автомобилей различной грузоподъемности. В Хабаровске планируется ввести в строй логистический центр мощностью 150 миллионов почтовых отправлений в год.