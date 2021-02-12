Спасатели предотвратили бытовой пожар в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В городе Комсомольске-на-Амуре вчера, 11 февраля, произошла чрезвычайная ситуация. Пожарным поступил вызов днем, в районе 13:00 часов, о возгорании в жилом доме.

Спасатели, приехав на вызов, обнаружили, что из квартиры на первом этаже десятиэтажного дома идет дым.

- Одно звено газодымозащитной службы было направлено в подъезд, где с помощью бензореза вело работу по проникновению в жилище, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Второе отделение с помощью штурмовой лестницы проникло в окно.

Внутри квартиры пожарные нашли двоих человек, их быстро вывели на улицу. Люди не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

Клубы дыма из квартиры возникли в результате оставленной на плитке еды. Спасатели отключили огонь, тушить ничего не пришлось, открытого огня на месте не было. Для устранения последствия задымления достаточно было открыть окна и двери. Трагедии удалось избежать.

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