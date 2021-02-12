Пожарные извещатели устанавливают в квартирах Комсомольска-на-Амуре

В Хабаровском крае остро стоит проблема с пожарами. Бытовые возгорания часто становятся причинами смерти людей. Предотвратить возникновение таких чрезвычайных ситуаций может помочь автономный пожарный извещатель. Этот прибор является эффективным способом защиты жилища, защиты человека от смерти и травм, ожогов.

- В Комсомольске-на-Амуре в квартирах уже устанавливают извещатели, - рассказали в министерстве социальной защиты населения Хабаровского края. - В Городе юности специалисты второго отряда противопожарной службы и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями занимались установкой.

Ведомства провели установку извещателей в девяти квартирах, где живут семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и где живут многодетные семьи.

Всем жителям рассказали о том, как тушить пожар, который только начинается, проинформировали о самых распространенных причинах возгораний, о том, какие последствия могут иметь пожары для людей и имущества.

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