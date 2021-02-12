Биробиджанскую школьницу ищут уже четвертый день

Яну Панченко ищут в Биробиджане. Фото: Лигаспас

В Биробиджане ищут пропавшую школьницу Яну Панченко. 8 февраля 15-летняя девочка не вернулась домой после школы. Место пропажи определили как район улицы Советской.

Поисками занимается ДВПСО «Лигаспас».

Приметы: рост около 162 сантиметров, серо-зеленые глаза, плотное телосложение, темно-русые волосы до поясницы. Была одета: светло-синий пуховик до середины бедра, сине-чёрный платок в клетку, белые кроссовки, бежевая блузка, тёмные брюки.

Все, кто обладают информацией о местонахождении Яны, могут позвонить по телефонам: 8-914-811-85-20; 8-914-167-37-77; 112.