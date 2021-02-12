Свыше семи тысяч хабаровчан состоят в волонтерских организациях

За помощь во время пандемии хабаровские волонтеры были отмечены наградами президента РФ. Фото: Группа "Добровольцы Хабаровска"

В Хабаровске на начало этого года работают 80 добровольческих отрядов, в рядах которых состоят свыше семи тысяч человек. Как уточнили в пресс-службе администрации города, еще шесть лет назад отрядов было 64.

Для популяризации волонтерского движения ежегодно проходит конкурс «Хабаровск - территория добра», акции «Рождественский подарок», «Ветеран живет рядом» и многие другие. Традиционно наибольшую активность проявляет молодежь, однако люди постарше тоже хорошо вовлекаются в этот вид общественной деятельности.

Добровольцы помогали защищать от наводнений и восстанавливать после них Хабаровск, во время самоизоляции доставляли товары первой необходимости пожилым людям. Подробности можно узнать, найдя в интернете группу «Добровольцы Хабаровска» (https://vk.com/khab_volunteer). Кроме того, с 2017 года действует ресурс для хабаровских волонтеров «ДХ27» (http://dh27.ru/). На нем собран банк данных как волонтеров, так и тех, кто нуждается в их помощи.