Новые самолеты и вертолеты появятся у авиаперевозчика «Хабавиа» Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев провел встречу, где обсудил с участниками вопросы развития краевой авиакомпании «Хабавиа». Авиакомпания останется региональной даже после того, как создадут единую дальневосточную.

К Михаилу Дегтяреву ранее обращались сотрудники предприятия, они жаловались на неверные шаги нового руководства. Проблему обнаружили в финансово-хозяйственной деятельности компании. Выяснилось, что в период 2019-2020 годов компания потратила почти миллиард рублей без торгов. Покупались машины, автобусы, техника и прочее.

- Это указывает на возможность существования коррупционогенных факторов в закупочной деятельности прежнего руководства «Хабаровских авиалиний», - сказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора Хабаровского края распорядился навести порядок в «Хабавиа», а информацию по закупкам за два последних года отправить правоохранителям.

Новым генеральным директором предприятия станет Алексей Фраймович, ныне коммерческий директор. Михаил Дегтярев потребовал ускорить назначение нового гендиректора для скорейшей реализации проекта по развитию «Хабаровских авиалиний».

Цель проекта - доступность и повышение комфорта перевозок. Планируется обеспечить авиасообщение по 14 маршрутам. В приоритете сообщение «Хабаровск - Комсомольск».

Помимо этого, в рамках проекта восстановят три вертолета МИ-8-МТВ-1, которые вернулись в компанию после другого перевозчика. Приобретут еще два самолета L-410, для учащения рейсов по местным направлениям. Купят три самолета «Сухой Суперджет-100» для межрегионального сообщения и еще один вертолет Ми-8-МТВ-1 приобретут для полетов в труднодоступные места края.

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