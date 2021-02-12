Школьники посетили полицейский участок в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Советской Гавани местным школьникам провели экскурсию в отдел полиции. Сергей Богачук, инспектор регистрационного отделения и старший лейтенант полиции показал ребятам, как осуществляется регистрация автотранспорта и выдается водительское удостоверение.

- Учащимся продемонстрировали видеосюжеты по дорожно-транспортным происшествиям и указали на ошибки и нарушения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Школьникам такая экскурсия была интересна и познавательна. После нее ребятам рассказали еще много полезного, например, про ответственность за преступления, про то, что интернет может таить в себе много плохого. Ребятам также рассказали, как вести себя в экстремальной ситуации. Особенно интересным показалось школьникам оборудование криминалистов. Детям рассказали, как идет работа на месте преступления, как собираются улики, вещества и доказательства, как они влияют на раскрытие преступления. Ребята даже «сняли пальчики» с поверхности.

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