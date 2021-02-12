Учителей года выберут в Хабаровске этой весной Фото: Артем КИЛЬКИН

В краевой столице стартовал конкурс среди педагогов. Соревнование проводится каждый год и носит название - «Педагогический звездопад».

Такое мероприятие создавалось для того, чтобы учителя развивали свою творческую деятельность, могли применять новые технологии в обучении, повышать свое профмастерство. Каждый год в конкурсе принимают участие больше 100 педагогов.

- В этот раз в конкурсе будет девять номинаций, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - В этом году добавилась номинация «Лучший педагог-наставник года».

Опытные педагоги активно взаимодействуют с молодыми учителями, делятся опытом, помогают адаптироваться в учебном заведении, в коллективе, делятся методиками преподавания, наработанными за многолетнюю деятельность. И такая взаимосвязь становится все популярнее.

Первые итоги подведут в феврале, оценят заочный тур. В последующие полтора месяца пройдут остальные этапы конкурса. Суперфинал пройдет в апреле на круглом столе. Победителей ждет призовой фонд в размере более чем 660 тысяч рублей.

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