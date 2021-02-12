«Ростелеком» перевел почти 8 тысяч абонентов Хабаровского края на цифровые станции за год

«Ростелеком» продолжает замену устаревших телефонных станций в Хабаровском крае. В 2020 году на цифровое оборудование переключены более 7,7 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. В феврале 2021 года на новую станцию переведены 720 абонентов села имени Полины Осипенко.

В прошлом году цифровое оборудование для телефонной связи установлено в селах Булгино и Иня Охотского района; в поселке Решающий, в селах Аннинские Минеральные Воды и Мариинское Ульчского район; в селах Омми Амурского района и Федоровка Хабаровского района. Также проведена модернизация оборудования в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

«“Ростелеком” обеспечивает жителей края современными телекоммуникационными услугами не только в городах, но и в малых населенных пунктах. Обновление инфраструктуры связи — работа, которая положительно сказывается на качестве предоставляемых услуг. В результате модернизации телефонных станций, в том числе, повышается надежность связи с экстренными службами: скорой помощью, полицией, пожарной и единой службой спасения “112”», — комментирует Дмитрий Сарыглар, технический директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Цифровые телефонные станции надежны, долговечны и не требуют постоянного человеческого внимания — отслеживание их работоспособности ведется в автоматическом режиме. Управлять оборудованием можно в удаленном режиме, что позволяет оперативно решать возможные нештатные ситуации без выезда специалиста в населенный пункт, где расположена станция.

Традиционная телефония, несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, остается в списке востребованных телекоммуникационных услуг. Основными факторами в пользу домашнего телефона люди называют: надежность, высокое качество связи и безопасность.

«Ростелеком» продолжит работу по распространению цифровой телефонии в крае. В ближайших планах компании установка цифровой станции на 1000 абонентов в поселке Охотск.