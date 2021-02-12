Мощный циклон обрушится на Хабаровский край Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

На Хабаровский край обрушится мощный циклон на следующей неделе. Два дня, 16 и 17 февраля в крае будет сильный снегопад и метель.

- С выходом глубокого циклона на юг Татарского пролива в южных, центральных и местами в северных районах края ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточное УГМС. - Усиление северного ветра по долинам рек до 18-23 метров в секунду, местами порывы могу достигать до 25-30 метров в секунду, на побережье - до 30-35 метров в секунду.

В Хабаровске 16 и 17 февраля днем будет идти снег, иногда он будет усиливаться, будет метель. Ветер достигнет скорости до 20 метров в секунду 16 февраля, а 17 – до 24 метров в секунду. Автомобилистам стоит учитывать гололедицу на дорогах в это время и риск заносов.

В связи с приходом метели, на линиях электропередач могут случаться аварии и порывы. Опасность есть и в повале деревьев ветром, рекламных конструкций.

Возможно ухудшение обстановки на пригородных трассах и ограничения движения. Повлиять ветра могут и на авиасообщение.

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