Какие объекты благоустроить в Хабаровском крае будут решать сами жители Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Жителям Хабаровского края предложили самим выбирать, какую общественную территорию они хотели бы порекомендовать для благоустройства. В рамках проекта «Жилье и городская среда» в один день со всей страной можно будет проголосовать на портале, который сейчас разрабатывается. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая.

- В Хабаровском крае проголосовать могут абсолютно все жители 56 поселений в возрасте от 14 лет, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Чтобы выбрать территорию, нужно будет зарегистрироваться на сайте или зайти через «Госуслуги».

Те объекты, которые наберут больше голосов, и будут представлены к благоустройству в первую очередь.

- Такое голосование позволяет всем жителям принимать участие в развитии своего населенного пункта и влиять на его процветание, повлиять на его будущее - сказали в министерстве ЖКХ края. - Поэтому так важно, что в 2021 году голосование пройдет на единой федеральной онлайн-платформе. Это и удобно, и надежно.

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