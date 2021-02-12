Больше трех тысяч жителей ЕАО поставили прививки от ковида Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономной области за все время пандемии число заболевших достигло цифры 4259 человек. Выздоровело от ковида 4053 человека. Умерли 110.

- 31 человек госпитализирован в инфекционный госпиталь области, 65 больных лечатся на дому амбулаторно, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - В области имеются 88 ковидных коек, заняты из них - 32.

В области продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данное время прививку поставили более трех тысяч жителей.

На день 12 февраля в области заработали новые пункты вакцинации, в Хинганске, Кульдуре, Известковом и Биракане. Камеры для вакцины приобретены. В амбулатории вакцина доставлена.

Набирает обороты и повторная вакцинация, так, запланирована ревакцинация подопечных дома-интерната в Хинганске, в Ленинской больнице привили повторно еще 20 человек. Всего в реестр по вакцинации внесено 3135 жителей области.

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