За неуплату налога у хабаровчанина забрали грузовик Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице прошел очередной рейд сотрудников комитета по управлению Железнодорожным районом, налоговых инспекторов и судебных приставов по должникам, не оплатившим транспортный налог.

- Целью рейда было взыскание имущественных налогов с физических лиц по месту проживания должников, снижение недоимки по налоговым платежам в территориальный и городской бюджеты, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Во время рейда сотрудники ведомств наведались к пятерым неплательщикам и узнали, что у четверых из них нет имущества, которое можно было бы арестовать в счет уплаты долга по налогам. У пятого в собственности есть грузовик, который и был арестован в счет уплаты долга в размере 176 тысяч рублей. Грузовик оценен в 100 тысяч.

С начала года прошло уже три таких рейда, в ходе которых проверили 19 должников. В бюджет в итоге вернулось 180, 1 тысячи рублей.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.