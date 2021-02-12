Оперативный штаб для коммуникации участников рынка бензина создан в Хабаровском крае

Оперативный штаб в ежедневном режиме будет контролировать ситуацию на топливном рынке Фото: Правительство Хабаровского края

При правительстве Хабаровского края создан оперативный штаб для взаимодействия участников рынка бензина. Об этом сообщил в телеинтервью Михаил Дегтярев, врио губернатора края. Задача оперштаба - в ежедневном режиме контролировать ситуацию по обеспечению граждан топливом.

- Мы будем в ежедневном режиме следить за этим, - подчеркнул Михаил Дегтярев. - На оперативном штабе будем соединять нерадивых трейдеров и производителей, отвечающих за снабжение населения горючим.

Недавняя ситуация в Ванинском, Совгаванском и Ульчском районах наиболее ярко показала слабые места в цепочке производитель - поставщик - потребитель. Когда в крупных городах края дефицит бензина был практически ликвидирован, эти районы продолжали испытывать нехватку топлива. Владельцы заправок вынуждены были покупать бензин на Санкт-Петербургской бирже. Михаил Дегтярев связал перебои с поставками, а также рост цен именно с этим нюансом.

- Мы в ручном режиме добиваемся, чтобы отгрузка производилась прямо с Комсомольского НПЗ нашим поставщикам, которые в рознице работают. Трейдерам нужно было заранее спланировать покупку бензина через биржу, - сказал глава региона.

Напомним, бензиновый кризис начал разворачиваться в Хабаровском крае с конца января. Не хватало АИ-92 и АИ-95 - самых популярных марок топлива. На протяжении почти трех недель многие заправки просто закрылись, водители стояли в многочасовых очередях там, где бензин еще был. Служебные автомобили (скорой помощи, полиции и других экстренных служб) заправляли по топливным картам. Появились спекулянты, задравшие цены до 120-150 рублей за литр бензина.