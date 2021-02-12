На улицах Хабаровска устанавливают освещение Фото: Администрация Хабаровска

За прошлый год в краевой столице было смонтировано больше девяти километров новых линий наружного освещения.

- Установка световых опор велась за счет средств местного бюджета, ушло больше 11 миллионов рублей, а также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

За прошлый год почти 300 метров освещения появилось от Партизанской улицы до Краснознаменной. Более 700 метров освещения сделали на улице Краснореченской. Космическую улицу осветили на участке в 370 метров. Свет сделали также в частном секторе, по улицам Обозной и Николаевской. В центре города и близ центра также прошли работы.

В этом году монтаж освещения на улицах города продолжится в том же ритме. Сейчас уже идут работы по четырем участкам. Стоимость монтажа составит почти 7,8 миллиона рублей. На данное время идет согласование с собственниками инженерных коммуникаций. Далее состоится аукцион среди подрядчиков и по итогу начнутся работы.

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