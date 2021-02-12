Раздельному сбору мусора научат хабаровских школьников

Любопытный факт: себестоимость маленькой крышки такая же, как пластиковой бутылки Фото: Администрация Хабаровска

В школах Хабаровска проходят занятия и лекции по правильной сортировке твердых коммунальных отходов. Как рассказали в пресс-службе администрации города, практически все школы, детсады и учреждения дополнительного образования занимаются сортировкой ТКО. На территории многих из них установлены специальные контейнеры. Вывоз вторсырья ведут переработчики.

Дети охотно подключаются к заботе об окружающей среде. Так, в рамках акции «Добрые крышечки» за учебный год 2019-2020 было собрано 140 килограммов сырья. А с начала 2021 года в пункты приема сдано уже около ста килограммов пластиковых крышек. Собирают ребята использованные батарейки, пластик, макулатуру.

В администрации города подчеркнули, что экологическое воспитание и просвещение населения - важнейшая составляющая «мусорной реформы». Ее полноценное воплощение в жизнь невозможно без участия обычных людей. Поэтому в городе разработана специальная дорожная карта по развитию раздельного накопления ТКО, утвержденная мэром Сергеем Кравчуком.