Малочисленные народы Хабаровского края войдут в единый реестр учета Фото: Правительство Хабаровского края

В России создадут единый реестр коренных малочисленных народов Севера. В правительстве Хабаровского края по этому поводу прошла встреча, где обсудили правовую основу порядка учета лиц, которые относятся к КМНС. Такой реестр необходим для предоставления льгот, которые полагаются народам, в единообразном виде.

На встрече присутствовали специалисты федерального агентства по делам национальностей, специалисты минприроды края. Участники рассказали представителям КМНС, как подтверждать свою национальную принадлежность.

- Порядок, по которому гражданина относят к представителям коренных малочисленных народов, достаточно простой, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Представитель такого народа должен предоставить заявление и документ, который свидетельствует о принадлежности к данной категории жителей.

Причем такие документы можно представлять даже коллективно, то есть всей общиной коренных народов. Кроме предоставления льгот, реестр поможет минимизировать злоупотребления в этой сфере. Это поможет реализовывать права представителей КМНС, которые предусмотрены федерацией и краем, в частности на традиционное природопользование.

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