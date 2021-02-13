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Пожар на территории завода ЖБИ-4 произошел в Хабаровске

Горели строительные вагончики
Олег ОРЛОВ
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Строительные вагончики загорелись на территории ЖБИ-4 в Хабаровске

Строительные вагончики загорелись на территории ЖБИ-4 в Хабаровске

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске на территории завода ЖБИ-4 им. В.И. Коновалова по Воронежскому шоссе произошел пожар. Утром 13 февраля загорелись два строительных вагончика площадью 40 кв. метров.

На место оперативно выехали пожарные расчеты в составе 16 человек и 7 единиц техники. В 7.32 пожар был локализован, а 8.59 полностью потушен. Погибших и пострадавших нет.

В причинах пожара будут разбираться специалисты Госпожнадзора МЧС России.

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