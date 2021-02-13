Комсомольский пожарный спасает бездомных животных

Супруги находят бездомных животных и помогают им Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Комсомольчанин Виктор Крохмаль – потомственный пожарный, командир отделения 98 пожарно-спасательной части 8 пожарно-спасательного отряда ФПС. В пожарной охране служит уже более 10 лет. Кроме спасения человеческих жизней Виктору небезразлична судьба бездомных животных.

- Мой путь помощи животным начался благодаря жене. Изначально она стала волонтером и ухаживала за бездомными животными, а я, разумеется, помогал ей. А теперь сам втянулся, и мне это нравится, - говорит комсомольчанин.

Супруга Виктора - участница региональной общественной организации Хабаровского края «Содружество волонтёров Вселенная Добра», а Виктор – главный ее помощник в благих делах. Участники организации помогают брошенным животным в Комсомольске – держат на передержках, организуют медпомощь, ухаживают. Волонтеры проводят уроки добра в школах и детских садах, участвуют в благотворительных акциях.

У Виктора с женой дома кипит хвостатая жизнь – иногда семья берет до 12 животных на передержку. Находят их на улицах и дарят им свою любовь и заботу. Необычным постояльцем долгое время была одноглазая сова – они нашли ее в лесу со сломанной лапой. Птица два года прожила у Крохмалей.

Сейчас супруга Виктора учится на ветеринара, чтобы оказывать бездомышам профессиональную медпомощь.