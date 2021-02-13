Новая рабочая группа по содействию развитию конкуренции создана в Хабаровском крае

Рабочая группа будет следить, чтобы предприниматели не сталкивались с административными барьерами Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае создана новая рабочая группа по содействию развитию конкуренции. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Одна из главных задач рабочей группы – следить, чтобы предприниматели края сталкивались как можно с меньшим количеством административных барьеров. Благодаря деятельности группы в крае должна развиваться благоприятная среда для ведения предпринимательской деятельности.

Предыдущая рабочая группа была сформирована по инициативе Сергея Фургала в 2019 году.