Новая рабочая группа по содействию развитию конкуренции создана в Хабаровском крае

Рабочая группа будет следить, чтобы предприниматели не сталкивались с административными барьерами
Фото: Петр МОЛОТОВ
В Хабаровском крае создана новая рабочая группа по содействию развитию конкуренции. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев.
Одна из главных задач рабочей группы – следить, чтобы предприниматели края сталкивались как можно с меньшим количеством административных барьеров. Благодаря деятельности группы в крае должна развиваться благоприятная среда для ведения предпринимательской деятельности.
Предыдущая рабочая группа была сформирована по инициативе Сергея Фургала в 2019 году.