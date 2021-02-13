Рейс из Хабаровска в Москву задержали из-за непогоды

Рейс из Хабаровска в Москву задержали Фото: Петр МОЛОТОВ

Мощный снежный циклон бушует в Москве уже второй день. Непогода стала причиной задержки некоторых рейсов, в частности из Хабаровска.

Сегодня, 13 февраля, в 14.35 из хабаровского аэропорта должен был вылететь рейс SU 1713 Аэрофлота. Однако из-за непредсказуемой погодной ситуации в Москве самолет задержали на два часа. Вылетел он только в 16.32. Ожидаемое время прибытия в 18.00 по московскому времени.

Еще один рейс из Хабаровска FV 6288 авиакомпании «Россия» вылетел по расписанию в 11.16. Время прибытия в аэропорт Шереметьево – в 12.13 по московскому.