Обстановка в Хабаровском крае 14 февраля: погода, радиация

Хабаровский край продолжает радовать тепло Фото: Никанор ШУЛЬЦ

Хабаровский край продолжает радовать тепло. Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС», сегодня днем, 14 февраля, в регионе не будет никаких опасных метеорологических явлений.

В Хабаровске без осадков, днем воздух прогреется до -4-6 градусов. Ветер юго-западного направления до 5-12 метров в секунду.

В южных районах Хабаровского края преимущественно без осадков. Днем на термометре может показаться отметка в 0 градусов. В некоторых населенных пунктах до -15 градусов. Ветер такой же, как в краевой столице - юго-западный, до 11 метров в секунду.

В центре края без существенных осадков. Днем температура -15-0 градусов, ветер 3-11 метров в секунду.

На севере Хабаровского края местами небольшой снег. Днем температура поднимется до -3 градусов. Ветер северный до 12 метров.

Уровень радиации в регионе в пределах нормы, колеблется от 6 до 18 микрорентген в час. На реках края ледостав, солнце не слишком активное.