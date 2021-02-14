Артем и Ева стали самыми популярными январскими именами для детей в Хабаровском крае

Около 500 малышей родились в региональной столице, порядка 200 - в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более одной тысячи детей появились на свет в Хабаровском крае в январе. Около 500 малышей родились в региональной столице, порядка 200 - в Комсомольске. Больше половины грудничков - мальчики.

В январе в регионе родились 1025 малышей. 531 новорожденный - мальчик. Родители чаще всего называли своих чад Артемами (34 ребенка). Еще 27 детей носят имя Александр, 23 – Михаил. Среди популярных в январе имен: Кирилл, Иван, Максим, Матвей, Тимур. А вот Ростислав, Артур, Савва, Лука в единственном экземпляре.

Девочек в январе появилось немного меньше - 497. Самым популярным именем стала Ева (24 ребенка). Софиями назвали 24 малышки, Екатеринами - 18, Верониками - 17. Реже девочек стали называть Анастасиями, Аринами, Елизаветами, Таисиями, Кристинами и Алисами. Зато в январе текущего года зарегистрированы такие редкие имена как: Ярослава, Эльмира, Стефания, Снежана, Ника, Лея, Камила и Лейла.

- Отделы ЗАГС работают по предварительной записи. Также жители региона могут подать заявление на выдачу свидетельства о рождении через портал госуслуг, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.