Техники на 25 тысяч рублей «наворовал» из магазина лже-покупатель в Хабаровске

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске Максим (имя изменено - прим. ред.) зашел в магазин цифровой техники. 31-летний мужчина не вызвал подозрений у сотрудников. Однако после ухода хабаровчанина из торговой точки исчезла техника на 25 тысяч рублей.

Максим «стащил» музыкальную колонку, системный блок и жесткий диск. Технику мужчина спрятал в рюкзак и был таков. После хабаровчанина задержала полиция.

Во время разбирательства выяснилось, что за спиной Максима «уголовка» за хранение наркотиков. В конце 2020 года хабаровчанин был подозреваемым в краже аккумулятора из автомагазина. Мужчина не работает.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.