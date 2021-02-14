«Ковидные» койки сокращают в больницах Хабаровского края

В обычный режим вернулись еще три медучреждения Фото: Правительство Хабаровского края

Больницы в крае продолжают возвращаться к своей обычной работе и сокращать «ковидные» койки. В обычный режим работы вернулись еще три медучреждения. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусом.

Порядка 95 мест освободилось в больницах Советской Гавани, районе имени Лазо и Комсомольске. Солнечная ЦРБ полностью переходит на обычный режим работы. С конца октября 2020 года здесь получили лечение порядка 1000 пациентов с коронавирусом. Сейчас с опасной инфекцией борются 30 человек.

- Динамика у пациентов наблюдается положительная, большая часть будет выписана в амбулаторию. Согласно плану маршрутизации, всех, кто нуждается в продолжении стационарного лечения, мы переведем в городскую больницу №2 города Комсомольска, - сообщили в администрации Солнечной районной больницы.

С 15 февраля главный корпус Солнечной больницы будет оказывать плановую помощь пациентам. Учреждение прошло полную санитарную обработку и получило заключение Роспотребнадзора об отсутствии какой-либо инфекции внутри.

Напомним, что в регионе «ковидные» койки, как сообщает пресс-службе правительства края, развернуты в 15 больницах. Лечение получают 3408 человек, 913 из них стационарно, 2495 - амбулаторно.