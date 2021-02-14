Более 14 тысяч «квадратов» школы и вокзала продезинфицировали спасатели в Хабаровске

Обработка проходила в кабинетах, учебных классах, рекреационных зонах и так далее Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Школу №24 и железнодорожный вокзал обработали спасатели в Хабаровске. Соответствующую заявку сделал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Спасатели распылили дезинфицирующий раствор во всех помещениях учреждений.

- Обработка проходила в кабинетах, учебных классах, рекреационных зонах, лестничных пролетах и залах столовой. Мероприятия прошли вовне учебное время, тем самым не помешав образовательному процессу, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Обработка ж/д вокзала была плановой. Здесь продезинфицировали лестницы, эскалаторы, переходы и административные помещения.

Общая площадь, обработанная военнослужащими спасательного центра, составила более 14 тысяч квадратных метров.