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Более 14 тысяч «квадратов» школы и вокзала продезинфицировали спасатели в Хабаровске

Специалисты распылили специальный раствор
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Обработка проходила в кабинетах, учебных классах, рекреационных зонах и так далее

Обработка проходила в кабинетах, учебных классах, рекреационных зонах и так далее

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Школу №24 и железнодорожный вокзал обработали спасатели в Хабаровске. Соответствующую заявку сделал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Спасатели распылили дезинфицирующий раствор во всех помещениях учреждений.

- Обработка проходила в кабинетах, учебных классах, рекреационных зонах, лестничных пролетах и залах столовой. Мероприятия прошли вовне учебное время, тем самым не помешав образовательному процессу, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Обработка ж/д вокзала была плановой. Здесь продезинфицировали лестницы, эскалаторы, переходы и административные помещения.

Общая площадь, обработанная военнослужащими спасательного центра, составила более 14 тысяч квадратных метров.