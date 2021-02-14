Самым долгим поцелуем под водой отметили День влюбленных в Комсомольске

Победители и призеры соревнований награждены подарками Фото: Правительство Хабаровского края

День влюбленных в Комсомольске увенчал конкурс на самый долгий поцелуй под водой. Мероприятие проходило в бассейне Дома молодежи. В тематических конкурсах участвовали девять пар.

Участники боролись за призы в разных соревнованиях. Например, в одном из конкурсов нужно было выложить фигуру в виде сердца из подручных предметов. Приз за самый долгий поцелуй и титул самой влюбленной пары достался Алексею и Татьяне.

- Сегодня замечательный праздник всех влюбленных - день Святого Валентина. Он посвящен великому чувству, ради которого совершались подвиги, писались стихи и прекрасная музыка. Участников нашего праздника объединила любовь друг к другу, спорту и плаванию. Именно она помогла нашим конкурсантам объединиться и работать сообща, - отметили организаторы акции.

Победители и призеры соревнований награждены подарками, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.