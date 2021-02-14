Слушателей на курс для будущих вожатых набирают в Хабаровском крае

Участниками программы может стать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет Фото: Правительство Хабаровского края

«Школа подготовки вожатых» стартовала в центре «Созвездие». Участниками программы может стать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Работать слушатели курса смогут воспитателем педагогического отряда.

Весь курс состоит из теории и практических занятий. Будущим вожатым предстоит освоить основы психологии, педагогики, первой медицинской помощи и так далее. По окончании курса выдают свидетельства о присвоении квалификации вожатого государственного образца. Документ поможет устроиться на работу в любой детский оздоровительный лагерь.

- К 12 февраля было подано 28 заявок. Регистрация на участие в проекте продлится до 15 марта, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Заполнить заявку можно пройдя по ссылке.