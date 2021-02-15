Обстановка в Хабаровском крае 15 февраля: погода, пожары Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске по состоянию на утро, 15 февраля, никаких аномальных погодных явлений не прогнозируется. По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске днем снега не ожидается, температура может опуститься до -9 градусов в течение дня. Ветер дует с юго-запада со скоростью до 11 метров в секунду.

Юг края без существенных осадков, днем будет до -4 градусов, ветер также юго-западный до 12 метров в секунду. В центре Хабаровского края тоже без осадков, однако в Совгаванском и Ванинском районах пройдет снег. Днем до -3 градусов. Ветер до 12 метров в секунду, северо-западный. На севере края днем до -7 градусов. Кое-где пройдет снег.

- За минувшие сутки в регионе было ликвидировано 14 пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В жилых домах было шесть возгораний, а на других объектах - восемь.

Уровень радиации в крае в пределах фоновых значений, колеблется от 8 до 20 мкр/ч.

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