Первоклассники Хабаровска возвращаются с каникул 24 февраля Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске управление образования сделало официальное заявление, в котором опровергло недостоверную информацию, «гуляющую» в чатах родителей первоклассников. В ведомстве сообщают, что у большого количества первых классов города начались каникулы, или еще начнутся с 15 февраля. Продлятся они до 21 февраля. Это касается 58 школ краевой столицы, где организованы дополнительные каникулы для первоклашек.

- Согласно недостоверной информации, дети, учащиеся в первых классах и находящиеся на дополнительных каникулах, выходят на учебу 22 февраля, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Управление образования города официально сообщает, что первоклассники обучаются по пятидневной неделе, а согласно производственному календарю на текущий год, 22 февраля будет выходным днем, 23 февраля - праздничным, а значит не учебным днем, то есть дети будут отдыхать до 23 февраля включительно. На учебу первоклашки выйдут 24 февраля соответственно.

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