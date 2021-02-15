На карантин закрыли школу №8 в Биробиджане Фото: Мария ЛЕНЦ

В Биробиджане ситуация с распространением острой респираторной вирусной инфекции остается не стабильной, хотя представители Роспотребнадзора ЕАО говорят, что эпидпорог в городе не превышен. Тем не менее, на карантин закрывается с сегодняшнего дня, 15 февраля еще одно общеобразовательное учреждение.

- Школа № 8 с 15 февраля закрыта на карантин по ОРВИ, - рассказали в пресс-службе администрации Биробиджана. - Такое решение принял директор школы, в образовательном учреждении количество заболевших ОРВИ перевалило за 30%.

На 15 февраля в областной столице на карантине находятся шесть классов.

- Седьмой класс в четвертой школе, 10 класс в пятой школе, восьмой класс в 10 школе, и первый, второй и шестой классы в средней коррекционной школе, - рассказал Александр Головатый, мэр Биробиджана.

Учебный процесс на период карантина приостановлен. На занятия выходит с карантина 11 школа. Почти две недели дети не учились из-за ОРВИ.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.