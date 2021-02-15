Ноутбук и «ювелирку» украли у жительницы Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице произошел очередной инцидент с похищением техники и драгоценностей. К правоохранителям обратилась местная жительница с заявлением о краже из квартиры портативного компьютера и драгоценностей. Пострадавшая оценила пропажу в 48 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 УМВД России по городу Хабаровску установили, что жительница Хабаровска с прошлого октября проживала с мужчиной в одной квартире, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - У сожителя имелся свой комплект ключей от входной двери. Мужчина знал, где хозяйка держит ювелирные украшения. После нового года пара рассталась, но комплект ключей так и остался у парня.

Полиция задержала подозреваемого. Он рассказал, что нуждался в финансах и решил проникнуть в квартиру бывшей сожительницы и украсть ее личные вещи. Ноутбук он сразу продал, а «ювелирку» сдал в ломбард, деньги, соответственно, потратил.

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до пяти лет лишения свободы.

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