Магаданский лицей участвует в проекте «Школа новых технологий»

В Магадане лицей №1 имени Н. К. Крупской стал участником проекта «Школа новых технологий». В программе будет участвовать еще сотня школ со всей страны. Участники уже определены.

- Уже в марте педагогические и управленческие команды пройдут обучение в Академии министерства просвещения России по программам организации учебной деятельности обучающихся в условиях обогащения инфраструктуры школы и интеграции ресурсов педагогической экосистемы города, - рассказали в пресс-службе администрации города Магадана. - Каждая команда будет разрабатывать собственный проект развития для своего образовательного учреждения.

Второй этап программы будет завершен перезапуском четвертой четверти учебного года. В течение всего времени, пока реализуется проект, Академия министерства просвещения будет курировать и помогать участникам, оказывать им методическую поддержку. Та сотня школ, что пройдет обучение, дальше станет драйвером проекта. В сентябре к программе присоединятся еще несколько сотен школ.

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