Андрей Карташов возглавил макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

С 15 февраля 2021 года вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» назначен Андрей Карташов. Ранее он занимал должность директора объединенного филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

В новой должности Андрей Карташов продолжит цифровизацию Дальневосточного региона и укрепление лидерских позиций телекоммуникационного оператора на территории ДФО.

Андрей Дмитриевич Карташов родился 28 января 1974 года. В 1995 году закончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 1997 - Дальневосточный государственный университет по специальности «Финансы и кредит». В 2008 году получил диплом Московского международного университета по специальности «Мастер делового администрирования».

До 1999 года работал в Государственной налоговой инспекции, затем на Владивостокской междугородной телефонной станции ОАО «Электросвязь» Приморского края. С 2002 года - главный бухгалтер ОАО «Дальсвязь», а с февраля 2006 - главный бухгалтер ОАО «ЦентрТелеком». С апреля 2011 года - заместитель директора - директор по экономике и финансам макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

С ноября 2014 года возглавлял Тульский филиал ПАО «Ростелеком» и с июня 2018 также руководил Рязанским филиалом. С января 2020 года - директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях.

Под руководством Андрея Карташова на территории Тульской и Рязанской областей реализованы крупные инвестиционные проекты, направленные на развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

В течение 2015-2018 годов в Тульской области реализована единая информационно-коммуникационная сеть (ЕИКС) на основе волоконно-оптических линий связи (подключено более 2,5 тысячи учреждений).

В 2017 году в Тульском регионе - первом в России - завершены работы по подключению к сети всех лечебно-профилактических учреждений. В настоящее время высокоскоростными каналами связи обеспечено более 600 фельдшерско-акушерских пунктов и лечебных учреждений.

В 2020 году в целях развития туризма в Туле и области организованы услуги связи для пяти федеральных музеев музейного квартала, первого в России. Реализованы проекты «Умный музей», «Онлайн-дверь», «Мобильная онлайн-дверь», мобильное приложение для туристов VisitTula.

В 2020 году завершены работы по созданию комплексной информационной системы видеонаблюдения в Тульской области. В единую систему подключены 550 видеокамер по всему региону.

В 2020 году реализован проект по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Тульской области.

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