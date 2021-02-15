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Некоммерческие организации Хабаровска могут получить президентские гранты

Уже начался прием заявок на второй конкурс
Оксана ШЕМЕТОВА
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Некоммерческие организации Хабаровска могут получить президентские гранты

Некоммерческие организации Хабаровска могут получить президентские гранты

Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске работает множество некоммерческих инициативных организаций. Для таковых проводятся конкурсы инициатив. Так, в городе уже идет прием документов на участие в конкурсе на получение муниципальных грантов для оказания услуг социально незащищенным семьям с детьми. Документы принимаются до 20 февраля. Деньги получат социально ориентированные организации на исполнение своих проектов.

- Поучаствовать НКО могут и в конкурсе на президентские гранты. Они выделяются на культурные, образовательные и социально значимые инициативы, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Направления для конкурса: соцобслуживание, соцподдержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда ЗОЖ, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, и другие.

Заявиться на участие в конкурсе можно до 15 марта 2021 года. Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно через сайт Фонда президентских грантов в разделе «конкурсы».

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