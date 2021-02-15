От клещевого энцефалита могут привиться хабаровчане Фото: Администрация Хабаровска

Как отмечают в городской администрации, в Хабаровске замечена тенденция, что клещи просыпаются каждый новый год раньше, чем в предыдущие. Так, обычно пик активности приходился на май-июнь, теперь же клеща подцепить вполне можно и в марте. Поэтому в 2021 году кампания по вакцинации началась гораздо раньше, так как иммунитету перед пиком нужно сформироваться и окрепнуть.

- Детям можно ставить прививку с трехлетнего возраста, противопоказанием является лишь аллергия на куриный белок, - рассказала Татьяна Захарова, начальник отдела горздрава. - Также в перечень противопоказаний входят: беременность, ОРВИ и обострение серьезных хронических заболеваний - бронхиальной астмы, туберкулеза, эпилепсии и прочих.

Вакцина уже есть в поликлиниках города. Прививку ставят бесплатно при наличии полиса и паспорта. Вакцинация проходит в три этапа.

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