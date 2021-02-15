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Получить жилье семье помогла прокуратура Хабаровского края

Дом, где обрушился потолок, признали непригодным для жилья
Оксана ШЕМЕТОВА
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Получить жилье семье помогла прокуратура Хабаровского края

Получить жилье семье помогла прокуратура Хабаровского края

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры края семья получила новое жилье.

- Прокуратура Хабаровского района осуществила проверочные мероприятия по исполнению жилищного законодательства в связи с обрушением потолочного перекрытия в жилом помещении дома №26 по улице Центральная в селе Восточное, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Органами установлено, что местная власть не принимала никаких мер по вопросу признания жилья непригодным и расселению жильцов. В доме обрушилась крыша, после чего был составлен акт о непригодности помещения для жилья, однако расселять людей никто не спешил.

Прокурор внес главе района представление. По итогам его рассмотрения жилье признали непригодным. Семья, которая фактически осталась без крыши над головой, в итоге была поселена в благоустроенную квартиру.

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