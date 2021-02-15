К проводам зимы началась подготовка в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в середине марта традиционно пройдут масленичные гулянья и проводы зимы. Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, распорядился начать подготовку к празднику.

- Масленичные гулянья пройдут 13 марта, хабаровчане ждут гуляний и спрашивают меня о том, будут ли они в этом году, - рассказал Сергей Кравчук. - Масленицу нужно будет провести с соблюдением всех противоэпидемических мер. Обязательно нужно будет соблюдать масочный режим и дистанцию, обрабатывать руки санитайзерами, измерять температуру.

Мэр добавил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась в городе, но проводить Масленицу придется с учетом всех требований Роспотребнадзора.

Точные места и время гуляний администрация сообщит дополнительно жителям города.

Напомним, ежегодно в городе проходит народный праздник Масленицы, всегда с большим количеством народа.

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