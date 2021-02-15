Биробиджанцев предупредили о планирующихся взрывных работах Фото: администрация Биробиджана

Сегодня, 15 февраля, администрация города Биробиджана сообщила жителям областной столицы, что 16 февраля в 11 часов утра ООО «Передвижная механизированная колонна «Биробиджанводстрой» на территории, которая находится за семь километров на север от Биробиджана, будет производить взрывные работы.

Взрывы будут проходить в карьере строительного камня в «Биробиджанском» месторождении, поэтому жители ближайших окрестностей могут услышать шум от подрывов.

Население Биробиджана и гостей областной столицы призывают сохранять спокойствие и не паниковать из-за взрывов, все работы проходят под строгим контролем.

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