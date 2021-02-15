Бензин в Ванино и Совгавани есть на 10 заправках Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По состоянию на понедельник, 15 февраля в Советской Гавани и Ванино идет продажа бензина на 10 заправках.

- Топливо есть в наличии на шести АЗС ООО «АЗС-Трансбункер», а также еще на четырех сети ИП «Марченко», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - С 17 февраля начнется продажа бензина и на станциях ООО «Биксур СВ».

Полученный объем топлива должен покрыть потребность населения в бензине на ближайшие две недели. Напряжение спало, топливо на заправках районов есть.

Аналогичная ситуация с бензином сложилась в Ульчском районе, однако проблему решают власти региона.

Что касается повышения цен на топливо, то здесь антимонопольщики проводят соответствующую проверку. Управление будет проводить анализ обоснованности повышения стоимости и результаты доведут до властей.

На прошлой неделе в правительстве края был создан оперативный штаб, который занимается координированием поставки горюче-смазочных материалов, для того, чтобы сбоев не происходило.

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