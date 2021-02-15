Дарий Тюрин проверил, как живут переселенные семьи

Хабаровчанам, которые жили в ветхих домах, было предоставлено новое жилье в рамках программы переселения из жилфонда, признанного аварийным до первого января 2017 года.

- Было подписано соглашение о досрочном завершении программы, краевые власти ускорили процесс переселения, - рассказали в министерстве ЖКХ. – До конца следующего года нам нужно весь аварийный жилфонд расселить. Более 14 тысяч квадратных метров жилья будет строиться.

Дарий Тюрин побывал в гостях у тех, кто уже переселился в новое жилье. В первую очередь министр поехал в дом №9 по улице Данчука. Все жители восьми квартир дома были переселены в новое жилье. Сам барак снесут летом, после оформления документов. Территорию на этом месте будут обустраивать.

Далее министр поехал на улицу Гамарника, 80. Сюда переедет вскоре одна из жительниц барака по улице Дежнева, который также признан аварийным. После ремонт семья заедет в новую квартиру.

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