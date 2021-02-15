Мальчик упал с горки и разбил голову в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице 14 февраля произошел инцидент, который взбудоражил общественность, в частности, в социальных сетях. На детской площадке по улице Лазо семилетний мальчик упал с построенной на площадке горки и в результате этого падения у него образовалась травма, врачи диагностировали ее как ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

В связи с тем, что несовершеннолетний мальчик получил травмы, прокуратура города Хабаровска организовала соответствующую проверку. Прокуратура Железнодорожного района города Хабаровска занимается данным делом по поручению прокурора.

- В процессе хода проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, управляющей компании, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Если в результате проверки найдутся для того основания, то правоохранителями будут приняты меры прокурорского реагирования.

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