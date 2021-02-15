Память воинов-интернационалистов почтили в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Сегодня, 15 февраля, в краевой столице прошли мероприятия, посвященные памяти воинов-интернационалистов. Ветеранов пригласили в филармонию, затем участники возложили цветы к мемориалу.

- Сегодня особенная дата - 32 годовщина вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, - рассказала Мария Авилова, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края. - Многие жители нашего края участвовали в боях на Северном Кавказе. Они самоотверженно восстанавливали конституционный порядок, занимались миротворческими миссиями.

Мария Авилова от имени Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, поблагодарила военнослужащих, выразила глубокую благодарность родителям, семьям, за то, что хранят память о своих солдатах.

На сегодняшний день в Хабаровском крае живут 11895 ветеранов войн, из них больше тысячи - воевали в Афганистане. По словам Марии Авиловой, правительство края прикладывает все усилия, чтобы поддержать ветеранов и их семьи.

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