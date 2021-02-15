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Студенты Хабаровского края проявят себя на чемпионате «Молодые профессионалы»

Всего на участие заявились 353 человека
Оксана ШЕМЕТОВА
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Студенты Хабаровского края проявят себя на чемпионате «Молодые профессионалы»

Студенты Хабаровского края проявят себя на чемпионате «Молодые профессионалы»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ежегодно в регионе проводится чемпионат по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Образование». Сегодня, 15 февраля, в крае начался восьмой чемпионат. Студенты вузов, колледжей и техникумов будут проявлять свои способности в 55 специализациях. Общее количество участников - 353 человека.

- В 2021 году чемпионат в регионе проходит в 19 учреждениях. Из них 16 техникумов и колледжей Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Хор, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Еще дополнительные площадки будут на базе «IT-куба», «Дальневосточного государственного университета путей сообщения» и цеха ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ».

Спикеры добавляют, что на чемпионате будут присутствовать 16 сертифицированных экспертов от «Агентства развития профессионального мастерства (World Skills Russia). В чемпионат добавлены новые компетенции. Лучшие смогут пройти в отборочный тур в финал восьмого национального чемпионата.

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