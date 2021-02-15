Подозреваемого в убийстве брата задержали в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К правоохранителям в Ленинском районе ЕАО поступила информация о том, что в одном из жилых домов обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти 12 февраля текущего года.

- По данному факту следственными органами незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ (убийство), - рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. - Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места преступления и изъяли улики, которые могут быть полезными для дела.

Следственные органы установили личность подозреваемого в убийстве. Это был старший брат убитого. По информации следствия, мужчина злоупотреблял алкоголем и не имел работы. Как считает следствие, подозреваемый распивал спиртное, затем между братьями произошла ссора, и один ударил второго ножом. От этого мужчина умер.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Другие обстоятельство преступления устанавливаются.

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