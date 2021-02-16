Обстановка в Хабаровском крае 16 февраля: погода, пожары Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

За прошедшие сутки в крае зарегистрировано 14 пожаров, из них в жилом секторе - семь, на прочих объектах - семь.

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 16 февраля в регион пришли сильная метель и снег.

В краевой столице ожидается снег, метель, на дорогах накат. Температура днем до -7 градусов. Ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В южных районах региона также снег, метель, воздух днем прогреется до -5 градусов. Ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В центральных районах Хабаровского края тоже снег, метель. Днем от -1 до -15, ветер северный, северо-восточный до 23 метров в секунду, порывы до 30 метров в секунду.

На севере края ситуация такая же, снег, местами сильный, метель, температура днем от -7 до -15 градусов, порывы ветра до 22 метров в секунду.

На реках Хабаровского края ледостав. Солнечная активность низкая.

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