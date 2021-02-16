«Бронзу» по скиджорингу завоевал пожарный из Комсомольска-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском районе состоялось первенство по ездовому спорту «Снежный драйв». Командир отделения 98-й части Антон Панов вместе со своей собакой Беркутом завоевали «бронзу» в дисциплине «Лыжи-спринт». Они прошли расстояние в 4,5 километра.

- Скиджоринг - дисциплина ездового спорта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Лыжник идет свободным стилем с собакой, или несколькими собаками.

Бронзовый призер этого первенства участвовал в соревнованиях с овчаркой. Беркута представляют не просто умным псом, а оперативно-розыскной собакой отдела полиции.

- Мы с ним легко нашли общий язык, - рассказывает Антон Панов. - Главная особенность нашей команды в том, что Беркут - не ездовая собака, а наши соперники - хаски, курцхаары, специально выведенные породы для этого вида спорта - они созданы для бега, у них это в генах.

Спортсмен занимается лыжами 24 года. Всегда участвует в соревнованиях и занимает призовые места. Этот вид спорта Антон Панов начал осваивать лишь два года назад.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.