Хабаровские спортсмены взяли 18 медалей на первенстве по ориентированию Фото: Правительство Хабаровского края

В Нижегородской области состоялось первенство России по спортивному ориентированию. Хабаровские ориентировщики взяли 18 наград.

- Первыми победительницами стали Ксения Павлова, Мария Воробьева, Анастасия Кравченко, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - «Серебро» взяла Виктория Крутова, а «бронзу» Максим Жилин.

Во второй день соревнований сборная Хабаровского края получила три «золота» и одно «серебро». В эстафете среди женщин победили Анастасия Кравченко, Алена Трапезникова и Алина Дербина.

Среди юниорок в возрасте до 21 года золотую медаль завоевала Мария Воробьева, Виктория Крутова и София Кузнецова взяли «золото» в юниорском соревновании для участниц в возрасте до 21 года. Среди юношей до 18 лет победителями стали Артур Плехов, Владислав Визнович и Илья Лебедев. «Серебро» забрали на финише Максим Трифоненков, Сергей Горланов и Сергей Митяков. В комбинации победили Сергей Горланов, Артур Плехов и Максим Жилин. Третье место у Максима Трифоненкова.

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