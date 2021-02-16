Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года Фото: Борис КОКУРИН

Снежный циклон пришел в Хабаровский край 16 февраля 2021 года. На утро указанного дня в краевой столице обстановка не критичная. Усиливается ветер, идет снег.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проинформировало о ситуации на трассах региона и на паромных переправах.

Вчера, 15 февраля, вечером введено ограничение движения рейсовых автобусов на трассе Советская Гавань - Ванино - Монгохта. Причина ограничений - плохие погодные условия, снежный накат и гололедица на дорогах.

- Сегодня, 16 февраля, закрыта паромная переправа сообщением Ванино - Холмск, - рассказали в пресс-службе государственного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю. - Закрыта переправа будет ориентировочно до 19 февраля, до улучшения погодных условий.

Во всех районах Хабаровского края зафиксировано усиление ветра с сильными порывами. Метель. Снегопад.

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